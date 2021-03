Capri, la Piazzetta si tinge di giallo per celebrare l'8 marzo

Le donne di Capri questa mattina hanno ricevuto un regalo insolito. La Piazzetta si presenta infiorata di mimosa gialle per celebrare la Giornata Internazionale delle Donne e vasi con il fiore simbolo dell’8 marzo colorano le finestre della sede municipale.

Un’iniziativa simbolica voluta dal Sindaco Marino Lembo e dall’Assessore alle Pari Opportunità Salvatore Ciuccio da dedicare a tutte le donne di Capri in periodo reso particolare dall’emergenza coronavirus ma soprattutto per tenere viva l’attenzione sul tema delle pari opportunità ricordando le lotte e le manifestazioni per la conquista dei loro diritti.

“Era doveroso ricordare questa giornata - dichiara l’assessore Salvatore Ciuccio, delegato alle Pari Opportunità - al fine di tener vivo il problema della questione femminile e per non dimenticare o ignorare le violenze, fisiche, morali e psicologiche, subite ogni giorno dalle donne. Con questo gesto vogliamo porre l'attenzione sul tema con costanza e perseveranza per l’intero arco dell'anno e non far emergere tali problematiche solo in occasione delle ricorrenze”.

Nei mesi scorsi Capri ha gridato il suo messaggio contro la violenza sulle donne in occasione dell'installazione della scultura “La Violenza è una Gabbia” donata alla Città dall’artista Anna Izzo. “L’opera – spiega Ciuccio - rappresenta il NO di Capri alla violenza, all'abitudine, alla rassegnazione e alla tacita accettazione delle barbarie perpetrate contro le donne”.

