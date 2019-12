E' stato denunciato a piede libero per furto il responsabile del reparto ortofrutta di Decò, un importante supermercato di via Matermania che viene frequentato da quasi tutti gli abitanti della zona alta di Capri.

I titolari si erano accorti da tempo che al termine della giornata registravano ammanchi di cassa. Da qui la denuncia ai carabinieri di Capri che hanno scoperto che il ladro lavorava proprio all’interno della struttura. Si tratta di un quarantatreenne originario della zona di Castellammare di Stabia che da alcuni mesi era impiegato nel supermercato. Il danno totale supera i diecimila euro ed a portare ieri mattina alla denuncia è stato l’ultimo ammanco di tremila euro.

I carabinieri sono intervenuti ed hanno portato l’uomo in caserma; addosso gli è stata trovata una parte delle somme sottratte in più occasioni.

All’uomo non è rimasto altro che rilasciare un’ampia confessione addossandosi la colpa. Da qui la denuncia a piede libero e l'immediato licenziamento da parte dei titolari del supermercato increduli che l’uomo potesse essere l'autore dei furti ritenendolo tra i migliori dipendenti del loro negozio. © RIPRODUZIONE RISERVATA