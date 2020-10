Il premier Conte a Capri per tagliare il nastro della linea elettrica con la terraferma

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte domani pomeriggio sarà a Capri per il taglio del nastro del collegamento elettrico tra l’isola e la terraferma. La cerimonia, blindata e a numero chiuso viste le restrizioni Covid, si terrà alla stazione elettrica Terna in via Don Giobbe Ruocco. L’evento celebrerà il completamento dell’opera con la realizzazione del secondo cavo che ha unito Capri alla terraferma in un unico sistema ad anello. Per l’occasione anche il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, oltre ai vertici di Terna. La scaletta prevede l’arrivo degli ospiti alla stazione Terna alle 15.30, la visita all’impianto da parte delle autorità, la proiezione di un video corporate, quindi gli interventi del sindaco di Capri Marino Lembo, dell’amministratore delegato di Terna Stefano Antonio Donnarumma, del governatore Vincenzo De Luca e del premier Giuseppe Conte che dovrebbe lasciare Capri in tardo pomeriggio per far rientro nella Capitale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA