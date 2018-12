Uomo gravissimo a Capri, trasportato al Cardarelli con un elicottero militare

Domenica 9 Dicembre 2018, 09:20 - Ultimo aggiornamento: 09-12-2018 09:31

Nella tarda sera di ieri un uomo di 60 anni in imminente pericolo di vita è stato trasportato da Capri a Napoli a bordo di un elicottero dell'Aeronautica Militare per essere ricoverato all'Ospedale Cardarelli del capoluogo campano.La richiesta di trasporto sanitario urgente è pervenuta dalla Prefettura di Napoli alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell'Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di organizzare e gestire questo genere di trasporti su tutto il territorio nazionale.La Sala Situazioni di Vertice ha quindi attivato un elicottero HH-139A dell' 85º Centro Combat SAR (Search and Rescue - Ricerca e Soccorso), uno degli assetti che la Forza Armata tiene pronti 24 ore su 24 per questo genere di necessità.Alle 22,30 circa l'elicottero è decollato dall'aeroporto di Pratica di Mare, sede dell' 85º Centro, in direzione di Capri, dove è stato poi imbarcato il paziente insieme ad un'equipe medica per l'assistenza durante il volo. Ripartito dall'isola campana, alle 23,16 l'elicottero è atterrato in una piazzola dell'ospedale Cardarelli per il successivo trasferimento del paziente nella struttura sanitaria.L' 85° Centro Combat SAR fa parte del 15° Stormo, un Reparto di Volo dell'Aeronautica Militare che ha sede a Cervia, in provincia di Ravenna. Con i suoi Centri Combat SAR, il 15° Stormo garantisce su tutto il territorio nazionale e nelle acque territoriali e internazionali intorno all'Italia, 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà.Inoltre, lo Stormo concorre ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d'urgenza di pazienti in pericolo di vita, il soccorso di traumatizzati gravi e l'intervento a favore della popolazione civile in caso di calamità.