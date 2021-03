Capri, morto Costanzo De Angelis: il lutto degli albergatori dell'isola azzurra

Lutto nel mondo degli albergatori capresi per la morte di Costanzo De Angelis. Caprese di antiche generazioni, apparteneva a una storica famiglia di imprenditori. A mettere fine prematuramente alla sua vita, aveva solamente 57 anni, è stato un male incurabile. Ad accoglierlo in una piazzetta vuota e isolata per le vigenti norme anti-Covid, c'erano però insieme alla famiglia, le autorità locali, gli amici di sempre e una rappresentanza di Federalberghi Capri.

Sull'isola tutti ricordano la natura gioviale e sorridente di una persona di rara sensibilità, di innata simpatia e dal carattere sempre cordiale. Costanzo De Angelis, sin da giovane e per molti anni sino all'inizio della incurabile malattia, era stato alla guida dell'Hotel La Residenza, uno degli alberghi di famiglia che si trova immerso nel verde a pochi passi dalla Piazzetta, lungo la strada che conduce a via Krupp, alla Certosa e ai Giardini di Augusto. Una piccola perla insieme al J.K. e al Tiberio Palace.

L'Hotel La Residenza però è stato l'albergo che più è stato nel cuore di Costanzo, la sua vera casa dove trascorreva ore dedicate al lavoro ma anche all'intrattenimento con gli amici che arrivavano a Capri da ogni parte del mondo. È proprio l'Istituto Capri nel mondo, di cui Costanzo De Angelis era socio onorario, che nell'esprimere il suo cordoglio per la scomparsa dell'albergatore ha voluto sottolineare come De Angelis «abbia sempre contribuito alla promozione dell'isola di Capri sia in Italia che all'estero sino a diventare - riprende Pascal Vicedomini, segretario generale dell'istituto - una colonna portante dell'Associazione che ha costantemente accompagnato nella realizzazione dei progetti che Capri nel mondo porta avanti ormai da oltre 25 anni».

«Costanzo era un gran signore del turismo - lo ricorda Antonio Lorusso Petruzzi, presidente dell'istituto caprese, promotore da venticinque ann di eventi internazionali come Capri Hollywood e Los Angeles Italia - ed ha sempre contribuito alla promozione della nostra isola in Italia e all'estero. Siamo vicini alla sorella Paola, nostra vicepresidente, alla madre Virginia e alla famiglia».

Tra gli incarichi che nella sua breve ma molto attiva vita Costanzo De Angelis ha rivestito, anche un ruolo significativo come quello di consigliere della sezione turismo dell'Unione Industriali di Napoli. La prematura scomparsa di Costanzo De Angelis ha avuto molta eco sull'isola e ha suscitato tanto rimpianto tra i suoi colleghi e tra quelli che lo hanno conosciuto e frequentato e sicuramente il suo sorriso e la sua spontanea allegria rimarranno indelebile nel cuore di chi ha avuto il piacere di conoscerlo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA