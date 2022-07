Dopo oltre 24 ore nessun esito positivo hanno avuto le ricerche che ha visto spiegate in campo tutte le forze dell’ordine, sia via cielo con l’elicottero dei vigili del fuoco, via mare la motovedetta della Guardia Costiera.

È stato avvistato questa mattina dall’elicottero della polizia di Stato il corpo di Adam Gabriel Kreysar, 56enne cittadino americano del Missouri in vacanza nel Golfo di Napoli sul Pisces, una barca charter di circa 30 metri battente bandiera di Malta che proveniva da Viareggio a che doveva fare la tappa successiva a Positano. L’uomo era salito a Villa Jovis per visitare i ruderi della villa di Tiberio ma, non conoscendo la zona, è precipitato nella scarpata di Parco Astarita, a poche centinaia di metri da Villa Jovis.

L’allarme è stato dato a terra e lungo la scarpata si sono avventurati, i vigili del fuoco e i rocciatori del Cai nel tentativo di recupero del corpo che è ancora in corso.