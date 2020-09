Covid: trasloca da Capri a Napoli il convegno dei Giovani industriali

A causa della pandemia di Covid-19 non si terrà a Capri la tredicesima edizione del Convegno annuale dei Giovani Industriali, fissata il 16-17 ottobre, appuntamento che coincideva con la chiusura della stagione turistica dell' isola. Lo ha annunciato il presidente di Federalberghi-Capri, Sergio Gargiulo, che aveva avvertito sul rischio di trasferimento della manifestazione per la conformazione dell' isola.. Il meeting dei giovani industriali si svolgerà alla Stazione Marittima di Napoli, come già accaduto nel 2013 e 2014. Il Direttore di Confindustria Giovani, Michela Fantini in una lettera agli albergatori di Capri ha espresso rincrescimento per la rinuncia alla sede tradizionale del Convegno, ma ha assicurato che il meeting tornerà sull'isola ad ottobre 2021.

Ultimo aggiornamento: 20:40

