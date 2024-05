Napoli, la Nlg rivoluziona l’accesso agli aliscafi per ha la prenotazione online

Code ridotte alle biglietterie degli aliscafi della Nlg. Da ieri per “i viaggiatori in possesso di biglietto online, nei porti di Napoli Beverello, Sorrento, Positano, Amalfi e Capri, è attiva la procedura di checkin all'imbarco.

«Prima di questa nuova forma di bigliettazione - spiegano i dirigenti della compagnia – era d’obbligo passare per le biglietterie per munirsi di biglietto cartaceo, un metodo che è stato sperimentato poi modificato, poiché andavano a sommarsi con la fila di passeggeri non muniti di prenotazione creando disagi e lunghe code ai botteghini».

Una vera e propria rivoluzione agli imbarchi che è stata comunicata dagli stessi vertici della compagnia di navigazione, che opera nel golfo dal 1953.

Basterà quindi mostrare il QRcode agli imbarchi e alle passerelle degli aliscafi, per autorizzare gli operatori in servizio a consentire l’accesso a bordo.