Natale a Capri, con “Endless Blue”: accesa la video installazione in Piazzetta

La Piazzetta di Capri da questa sera si è rivestita dell’atmosfera natalizia. Il Comune quest’anno ha voluto che il Salotto del Mondo diventasse il simbolo, grazie al Natale, di tre elementi l’arte, l’ambiente e la tradizione. E’ stato questo lo slogan lanciato dal Sindaco Marino Lembo, alla presenza della Giunta municipale e tanti cittadini, quando alle 19 in punto si è accesa la Piazzetta in versione natalizia ed il grande campanile, muto testimone nei secoli che scandisce l’ora di Capri, si è trasformato in una video installazione dal nome simbolico “Endless Blue” creata dall’artista fiorentino Michelangelo Bastiani, diventato famoso per i suoi ologrammi e proiezioni interattive. L’artista scelto dal Comune di Capri quest’anno proprio per la simbologia che si è voluta dare al Natale. La video installazione, infatti, consiste in un corso d'acqua simile ad una cascata che incessantemente scorre lungo gli oltre 30 metri dell'iconico Campanile nel "Salotto" del Mondo: Il Comune di Capri ha voluto dare un segnale forte legando il Natale a tre importanti elementi l’acqua, la natura e la tradizione con il coloratissimo albero di Natale.

E proprio a queste tematiche si è voluto legare il Sindaco Marino Lembo al momento dell’accensione sottolineando che «con questo Natale e gli altri che vorranno si vuole dare più attenzione alle tradizioni, alla famiglia, all’ambiente ed all’arte. “Per tale motivo abbiamo voluto puntare a qualcosa che fosse d'impatto, con il nostro campanile e la cascata d’acqua che da un valore visivo e concettuale, non strettamente connesso al Natale ma evocativo e spettacolare». Infine in conclusione visto il successo ed il plauso ricevuto dal Sindaco e l’amministrazione Marino Lembo conclude: «Le nuove generazioni sono attratte dai media digitali , in questo modo indirizziamo all'arte anche i più giovani e mettiamo in relazione le più innovative tecniche contemporanee con un bene storico-monumentale». Infine l’artista toscano Michelangelo Bastiani nel commentare la sua opera che ha inondato di luci la Piazzetta ed il campanile ha dichiarato che «Endless Blue è una videoinstallazione che ho realizzato per il Comune di Capri in occasione delle feste di Natale e la location è ovviamente legata alla religione, alla città di Capri ed al simbolo che è il campanile. Quindi ho utilizzato un simbolo che uso nelle mie opere che è l’acqua e collegarlo alla torre campanaria che nel mondo è diventato il centro della città e che apre l’ingresso alla Piazzetta che è il punto di riferimento per chiunque venga a visitare l’isola. Ci tenevo a fare un’installazione, un video mapping tridimensionale che coinvolge la facciata ed i due lati creando un involucro d’acqua che avvolge lo storico campanile».