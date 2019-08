Capri, onde anomale sui bagnanti in spiaggia: «Colpa di navi e aliscafi»

Giovedì 8 Agosto 2019, 17:52

La delegazione caprese dell’Unione Nazionale consumatori chiede l’intervento della Capitaneria di Porto, dell’Assessore al demanio del Comune di Capri, ed alla società Caremar e Snav per arginare il fenomeno che mette a rischio la sicurezza dei bagnanti. La nota inviata agli enti competenti, dal delegato della sezione caprese Teodorico Boniello, si fa riferimento ad una serie di segnalazioni ricevute dai bagnanti che affollano la spiaggia pubblica di Marina Grande, che si trova proprio alle spalle del Porto commerciale.I consumatori hanno contestato che, a causa di tale problematica, è a rischio l’ incolumità pubblica di bambini, anziani e disabili che non riescono a far fronte al moto ondoso improvviso. Occorrono quindi interventi immediati e concreti, scrivono i consumatori, al fine di evitare l’ insorgenza di problemi alla salute ed incolumità pubblica, messa a rischio dalla forza e dalla veemenza delle onde che, di fatto, invadono l’ intera spiaggia, causate, come detto, dalla velocità di navi e traghetti che entrano ed escono dal porto. L’UNC sul problema ha chiesto interventi tecnici mirati ed alla Capitaneria di Porto in particolare di ordinare ai capitani delle compagnie di navigazione Caremar e Snav di regolare l’ andatura in prossimità della costa, tenendo conto dei disagi che l’ attuale situazione sta creando.