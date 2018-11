Capri, all'ospedale Capilupi arriva un insolito visitatore: il topo

Giovedì 22 Novembre 2018, 18:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Capri. Un insolito visitatore è entrato all’interno dell’ospedale Capilupi di Capri dove forse è riuscito a costruirsi anche una tana. Questa volta però non si trattava di un paziente in cerca di cure bensì di un topo che è riuscito ad attraversare corridoi, ambulatori, stanze di degenza rincorso da due infermieri muniti di scopa che cercavano di catturare il ratto o condurlo a colpi di scopa verso la porta d’ingresso che da sulla strada carrozzabile di Via Marina Piccola. Sull’episodio che è accaduto qualche giorni addietro era calato un rigido top secret, ma nel tardo pomeriggio di oggi il sito www.nuovacapri.blog ha postato un filmato che ha ricevuto nel giro di pochi minuti migliaia di visualizzazioni, scatenando l’ira della rete.