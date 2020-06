Capri - Dopo il forte temporale che ha investito l’isola di Capri per l’intera notte e gran parte del pomeriggio, questa sera intorno alle ore 20, probabilmente a causa del forte vento, un palo in metallo dell’illuminazione pubblica sulla via provinciale di Marina Piccola si è letteralmente piegato in due e fortunatamente non è caduto sulla strada in quanto si è abbattuto sul muro che costeggia l’altro versante della provinciale.

L’episodio è accaduto poco prima del transito di un autobus che da Marina Piccola stava risalendo verso Capri e che al momento dell’incidente si trovava a circa cinquanta metri di distanza dal palo della luce, circostanza che ha fatto si che non fosse coinvolto nell’impatto che fortunatamente non ha recato danni né a persone né a cose.

Alla verifica dei tecnici il palo risultava danneggiato quasi alla base del pilone di cemento e mattoni dove era collocato.

I tecnici specializzati che sono i intervenuti sul posto hanno assicurato che l’area sarà messa immediatamente in sicurezza e che i lavori di ripristino inizieranno domani mattina.

