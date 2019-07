Capri, via alle procedure per riaprire ​via Krupp dopo dieci anni

Giovedì 18 Luglio 2019, 14:35

Si profila una soluzione per la riapertura di via Krupp a Capri. All'albo pretorio del Comune è stata affissa la delibera di giunta con la quale si dà indirizzo agli uffici di acquisire un progetto di fattibilità per i lavori di messa in sicurezza e per la gestione della strada dell'isola riaperta dopo trent'anni di chiusura in una cerimonia alla presenza dell'allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano nel 2008 e poi di nuovo chiusa sino ad oggi.La strada a tornanti incastonata nella rocci venne fatta costruire dal magnate Krupp, il re dei cannoni, e regalata ai capresi. La vicenda ha provocato una serie di polemiche e dovuta anche alla mancata manutenzione dei costoni e che poteva avere come conseguenza la caduta improvvisa di massi. La giunta comunale guidata dal sindaco Marino Lembo con la delibera appena approvata ha stabilito che per conseguire tale risultato «è indispensabile sviluppare in primo luogo una ricognizione dello stato dei luoghi, estesa ai costoni e alle opere di difesa, per valutare gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione da effettuare quanto prima» e infine redigere un progetto «di uno studio che distingua i costi di manutenzione, dai costi di gestione, dai costi di investimento, così da consentire all'amministrazione di programmare gli impegni sostenibili e l'eventuale ricorso a finanziamenti straordinari». Bisogna ora stabilire i tempi necessari per effettuare tali rilievi che consentiranno al termine di avviare i lavori e riaprire la strada sin dalla prossima stagione turistica.