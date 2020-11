Il Comune di Capri si doterà di un nuovo impianto di videosorveglianza del territorio. Il progetto è stato approvato ieri e reso immediatamente esecutivo dalla Giunta comunale, presieduta dal sindaco Marino Lembo. Con il nuovo sistema di controllo progettato dal Dirigente dell’Area Tecnica Settore IV LL.P.P del Comune, l’architetto Mario Cacciapuoti, si provvederà all’ampliamento della rete già esistente ed a servizio del territorio per la prevenzione ed il contrasto di eventuali fenomeni di microcriminalità.

Il potenziamento della videosorveglianza favorirà anche il miglioramento delle condizioni di vivibilità nel comune per consentire ai cittadini di poter fruire con serenità degli spazi pubblici e privati in un periodo particolare come quello che Capri sta vivendo a causa della pandemia di covid 19 che ha svuotato il comune isolano più di quello cui è abituato in questo periodo dell’anno. Per l’esecuzione dei lavori il Comune ha previsto un impegno di spesa complessivo di circa 250mila euro.

