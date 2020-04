Questa mattina un gruppo di lavoratori di Capri che aderisce al sindacato USB dell'ATC, l'Azienda di trasporto pubblico su gomma, ha messo in atto nei pressi del capolinea dei bus in piazza Martiri D'Ungheria una manifestazione di protesta poiché da due mesi non vengono pagati gli stipendi.

LEGGI ANCHE Napoli, topi d'appartamento bloccati mentre svaligiano una casa all'Arenaccia

È stato anche esposto un grosso striscione con sopra scritte le motivazioni del loro gesto. «Con le parole e la solidarietà non si mangia, siamo stanchi di lavorare senza essere pagati». Una grave mancanza per i lavoratori che per l'emergenza coronavirus sono stati messi in cassa integrazione dal 6 marzo per nove settimane,garantendo comunque il servizio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA