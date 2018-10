Capri, respinto appello della Nlg: il porto turistico resta del Comune

Sabato 27 Ottobre 2018, 18:39

Il Consiglio di Stato, con la sentenza numero 6088 pubblicata ieri, ha rigettato l'appello della Navigazione Libera del Golfo s.r.l. con cui la compagnia di navigazione chiedeva l'annullamento dell'acquisto da parte del Comune di Capri del 49% delle quote della Porto Turistico di Capri spa, che appartenevano al socio di minoranza Invitalia e che erano state messe a bando. La Navigazione Libera si aggiudicò le quote avendo presentato l'offerta più alta che doveva consentire alla società di divenire socio di minoranza, ma il Comune di Capri esercitò il suo diritto di prelazione, cosa che gli venne concessa, diventando di fatto nel 2016 proprietario del 100% delle azioni. Il Consiglio di Stato ha confermato la giurisdizione del giudice ordinario.«Ricordiamo che dopo quell'acquisto, effettuato per un importo di circa 5 milioni di euro, gli utili della società Porto Turistico hanno visto un incremento di circa il 100%, ripagando già per intero l'investimento fatto dall'ente pubblico», fanno sapere dall'amministrazione comunale. «Uno dei prossimi obiettivi, cui già siamo impegnati con tutti gli enti coinvolti, è far sì che la concessione demaniale sia prolungata ancora per il futuro» sottolinea il sindaco di Capri Gianni De Martino. «Continueremo così - conclude il sindaco - a difendere ed a valorizzare un bene pubblico ed essenziale per il nostro territorio come il nostro porto turistico e su questa strada andremo avanti».