Capri. Rischia di annegare un ragazzo americano nelle acque di Marina Grande

Mercoledì 19 Giugno 2019, 19:12

Poteva finire in tragedia la giornata in mare di un giovane studente americano J. A. G. di 16 anni che era in gita giornaliera a Capri insieme ai suoi compagni ed alcuni professori. Ovviamente nell’itinerario non poteva mancare la sosta sulla spiaggia libera di Marina Grande, dove pare che il ragazzo abbia consumato un abbondante pasto prima di buttarsi in acqua.Dopo poche bracciate da terra bagnanti ed amici si sono accorti che il giovane era in difficolta e privo di sensi, fortunatamente il corpo galleggiava a pochi metri dal bagnasciuga per cui è stato rapidamente recuperato e trascinato a terra esanime. Immediati sono scattati i soccorsi tramite i marinai della Capitaneria di Porti di Capri coordinati dal T. V. Antonio Ricci, che ha allertato il 118. Il giovane ancora in stato di incoscienza è stato trasferito all’ospedale Capilupi ed affidato alle cure dei sanitari. Poiché il ragazzo anche se si era ripreso presentava difficoltà respiratorie, i medici del Capilupi hanno disposto il trasferimento in eliambulanza presso l’ospedale napoletano Loreto Mare.