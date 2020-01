LEGGI ANCHE

Rivoluzione tecnologica al Comune di Capri che, con un avviso pubblicato sulla pagina istituzionale, ha comunicato alla cittadinanza l’avvio delper la presentazione di tutte le pratiche riguardanti ilSi tratta di un settore delicatissimo per il quale si esige la massima trasparenza ed è per questo motivo che l’amministrazione comunale ha voluto inaugurare il nuovo anno istituendo un Portale Telematico dedicato all’Ufficio Tecnico.I cittadini residenti nel comune diche dovranno chiedere autorizzazioni per lavori edilizi gli immobili di loro proprietà da oggi non dovranno più recarsi in Comune ma accedere al portale istituzionale dal sito del comune di Capri.Si tratta di un sistema per superare tutte le burocrazie che accelera pratiche di vitale importanza per i cittadini.Soddisfazione è stata espressa dal Sindacoil quale ha evidenziato: "L'informatizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale rappresenta un passo importante fortemente voluto dalla Amministrazione Comunale ed è un ulteriore azione nel cammino verso il graduale efficientemente degli uffici comunali e di quello tecnico in particolare. Ulteriori iniziative sono già state intraprese per il rafforzamento del fabbisogno del personale tecnico nei prossimi mesi". Il Delegato all'Urbanistica, Enrico Romano ha sottolineato: "L''attivazione ufficiale del portale telematico allinea il nostro Settore Tecnico agli standard tecnologici qualitativi sempre più richiesti oggi nei circuiti della Pubblica Amministrazione. Il Nuovo Portale Telematico, quando andrà a regime, consentirà una istruttoria più rapida e trasparente, una ricerca ed una archiviazione dei dati più efficiente e di agevole consultazione per gli addetti ai lavori".