Capri: sabato e domenica via al piano vaccini, si parte con gli over 80

Capri - L’isola di Capri è pronta per la partenza del piano vaccinale che sabato 13 e domenica 14 febbraio vedrà la somministrazione del farmaco anti covid 19 agli over 80 che si sono prenotati sulla piattaforma regionale.

Dopo la riunione del Tavolo Permanente per la Salute dell’isola di Capri, il Direttore Generale dell’ASL Napoli 1 Centro Ciro Verdoliva, ha predisposto il piano che ha visto arrivare il materiale per gli allestimenti e 50 operatori sanitari che nel week end andranno ad affiancare il personale sanitario locale con il coordinamento del dottor Marco Papa, Direttore della Programmazione e Pianificazione Aziendale dell’ASL Napoli 1 Centro.

Per Capri il punto vaccini è stato individuato presso la Tendostruttura San Costanzo a Palazzo a Mare dove i lavori di allestimento sono proseguiti no-stop per tre giorni sotto la supervisione del sindaco Marino Lembo e dal delegato per la Sanità Bruno D’Orazi. Ad Anacapri, il sindaco Alessandro Scoppa e l’amministrazione stanno allestendo il punto vaccini comunale nella Mediateca Mario Cacace. Per le due giornate di sabato e domenica a partire dalle ore 9.00 sono stati convocati 200 over 80 al giorno sia a Capri che ad Anacapri per un numero di 400 al giorno e un totale di 800 vaccinati.

Il Comune di Capri ha predisposto per l’occasione un servizio di navette con bus privati che partiranno da Piazza Strina, in prossimità della Piazzetta, mentre un servizio di carrellini elettrici dei Servizi Sociali sarà disposto dalle zone alte e da altre località interne di Capri per trasportare le persone con problemi di deambulazione. A prestare servizio di assistenza saranno i volontari della Protezione Civile.

