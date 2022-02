Capri, sciopero dei lavoratori dei trasporti: proteste e cortei fino alle 15

Sciopero dei lavoratori dei trasporti anche a Capri che hanno organizzato una manifestazione di protesta che è iniziata alle 11 e terminerà alle 15. Sit-in in piazzetta e sulla via provinciale, sciopero dei lavoratori dell'azienda trasporti Campania di Capri formato da lavoratori aderenti al sindacato Usb.

Un corteo è partito dal deposito dei mezzi in via provinciale Anacapri per fermarsi poi per un altro sit-in al piazzale Due Golfi e protestare poi sulle scale della chiesa in piazzetta, dove una delegazione è stata poi ricevuta dagli amministratori in comune.