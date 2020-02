LEGGI ANCHE

L’hotel La Palma di Capri riaprirà regolarmente. Il, dopo una serie di contatti con il sindaco, ha dato rassicurazioni in tal senso restituendo serenità ai 40 lavoratori della struttura alberghiera. La comunicazione è arrivata con una nota ufficiale indirizzata dallo stesso Gruppo all’amministrazione comunaleIl Sindaco Marino Lembo ha espresso la sua soddisfazione per l’obiettivo raggiunto. Tirano un sospiro di sollievo anche le imprese dell’isola che sarebbero state colpite negativamente dalla chiusura dell’hotel La Palma e che nei giorni scorsi avevano minacciato clamorose forme di protesta. La riapertura non arreca danni all’immagine dell’isola che non si sarebbe potuta permettere di perdere per la prossima stagione un così importante albergo frequentato, da sempre, da flussi turistici stranieri e dagli abituali vacanzieri, nel centro di Capri.Commentando lo sviluppo positivo della vicenda, il sindaco ha aggiunto: “Oltre che per la riapertura, siamo molto contenti dell’intenzione della Società proprietaria di avviare un restyling dell’antico Hotel La Palma per portarlo poi nella categoria degli hotel a 5 stelle e dell’intenzione di tenerlo aperto tutto l’anno”.In tal caso l’hotel La Palma sarebbe l’unico albergo di lusso in attività anche durante i mesi invernali e potrebbe aiutare l’allungamento della stagione turistica a Capri per andare oltre i tradizionali mesi che vanno dalla primavera alle prime settimane dell’autunno.