Capri, sit in dei lavoratori del turismo il sindaco: «Presto saremo Covid free»

Si è alzata anche da Capri nel corso della manifestazione Nessuno Resti Indietro il grido di protesta dei lavoratori stagionali del turismo che da un anno subiscono i colpi negativi della pandemia e che chiedono di tornare presto alle proprie occupazioni interrotte dal covid. A dar loro forza e sostegno è stato il sindaco di Capri, Marino Lembo da cui è arrivato un importante annuncio: “Entro due settimane si completerà il ciclo di vaccinazioni per tutti gli abitanti dell’isola in modo da consentire la partenza in sicurezza della stagione turistica così come sta avvenendo su altre isole del Mediterraneo”.

Nel corso della manifestazione pacifica e svolta rispettando le regole del distanziamento imposte dal covid, il presidente di MCL Capri, Salvatore Ciuccio, ha rivendicato la necessità di sicurezza sanitaria per i turisti che arriveranno sull’isola e di sicurezza sanitaria ed economica per i lavoratori di Capri ed Anacapri.

Circa duecento le persone scese in piazza a Capri per gridare la voglia di tornare a lavorare: oltre al sindaco Marino Lembo, erano presenti l’assessore al Turismo del Comune di Anacapri Manuela Schiano, il vicepresidente di Federalberghi Isola di Capri Lorenzo Coppola, i rappresentanti delle Ascom di Capri ed Anacapri e di tassisti, portabagagli, lavoratori di alberghi e ristoranti, battellieri della Grotta Azzurra, motoscafisti, guide turistiche di Capri e commesse delle boutique. Presente anche il parroco don Carmine Del Gaudio che ha espresso la solidarietà della Chiesa attraverso un’esortazione di coraggio e speranza.