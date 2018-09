Gli agenti del commissariato della Polizia di Stato di Capri hanno arrestato S. D.F., 55enne napoletano per il reato di detenzione di sostanza stupefacente.



I poliziotti, impegnati nel controllo del territorio, questa mattina, hanno eseguito un controllo presso l’abitazione dell’uomo in Capri, hanno rinvenuto nella stanza da letto, nel letto, una busta di cellophane contenente marijuana per un peso di poco inferiore ai grammi 50, mentre in un barattolo vi erano altri due grammi e degli “spinelli già pronti”.



L’uomo è stato arrestato e domani sarà giudicato per direttissima, la droga è stata sottoposta a sequestro.

Mercoledì 5 Settembre 2018, 19:42

