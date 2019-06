Capri sotto scorta per l'arrivo dei gioielli di Bulgari

Martedì 11 Giugno 2019, 18:31

Bulgari, l’icona della gioielleria di lusso ha scelto l’isola azzurra per un grande evento che durerà quattro giorni e che già da oggi ha messo tiene sotto scorta i luoghi simbolo dell’isola azzurra. Addirittura le forze dell’ordine locali si sono riunite intorno ad un tavolo per stabilire il piano di sicurezza ed assicurare al grande brand che ha traghettato sull’isola i suoi pezzi rari da centinaia di milioni che tutto funzioni senza intoppi.Il caveau situato ad Anacapri, e ieri già circolavano blindati scortatissimi dalle gazzelle della Polizia che hanno trasferito queste vere opere d’arte fatte di diamanti e pietre preziose all’interno del lussuoso albergo dove saranno ammirati soltanto dai cento esclusivi ospiti che sono stati invitati a Capri dalla maison di gioielli tra le più famose del mondo. Blindato anche l’esterno del Capri Palace e blindatissima sarà mercoledì sera la Certosa di San Giacomo dove è previsto un gala dinner per i cento e più ospiti, quasi tutti clienti vip che già da questa sera arriveranno sull’isola in una Capri dove le divise delle forze dell’ordine si muovono sempre in modo discreto ma che questa volta sono ben visibili in mezzo al nucleo di polizia e guardie giurate che terranno lontani dalle location scelte per il grande evento i vacanzieri più curiosi.