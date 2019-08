Giovedì 1 Agosto 2019, 19:20 - Ultimo aggiornamento: 01-08-2019 19:23

A Capri ferme per circa un'ora le due vetture della funicolare. Il blocco come hanno comunicato i tecnici è stato provocato dal sistema di connessione Intranet che mette in collegamento la rete di sicurezza. Da qui lo stop delle carrozze e per trasportare i passeggeri da Capri a Marina Grande e viceversa hanno annunciato dalla direzione della funicolare è andato in funzione il servizio sostitutivo su gomma utilizzando gli autobus dell'Atc.