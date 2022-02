Capri, stop allo sciopero degli autobus capresi. Il servizio è stato ripreso dopo un vertice con il Prefetto

E’ durato 48 il fermo in garage dei mini bus adibiti alla circolazione sull’isola di Capri. A darne l’annuncio è stato un documento diffuso dall’USB. Lo stesso sindacato che aveva convocato un’assemblea permanente per risolvere la vertenza che si era creata tra i dipendenti dell’ATC, l’azienda che gestisce i trasporti pubblici sull’isola azzurra ed i dipendenti che rivendicavano i pagamenti di due mensilità arretrate oltre alla tredicesima ed alcuni incentivi. Ieri pomeriggio l’USB e l’amministratore dell’ATC Alberto Villa avevano chiesto un tavolo di confronto alla presenza del Prefetto, i due Sindaci isolani, rappresentanti dell’Area Metropolitana ed altre autorità amministrative interessate. Un confronto che si è tenuto stamattina ed è durato alcune ore nel corso delle quali si è sbloccata la situazione, l’azienda ha fatto sapere che già da ieri pomeriggio aveva provveduto a versare i compensi dovuti in attesa di risolvere la querelle creatasi con la Città Metropolitana. Soddisfazione è stata espressa dagli amministratori dei due Comuni isolani, in particolare Franco Cerrotta: “sulla problematica dell’ATC che ha provocato enormi disagi alla popolazione residente e che è durata quasi due giorni, oggi finalmente attraverso un confronto diretto tra le parti Regione, Città Metropolitana, Sindacato, azienda ed amministratori si è giunti ad una soluzione intermedia. L’azienda ha confermato nel corso della riunione di aver pagato gli stipendi per intero lasciando in arretrato solo i ticket lunch. Questa vicenda ha colpito in particolare Anacapri che è rimasta quasi totalmente isolata e noi amministratori siamo stati molto vicino ai dipendenti che sono rimasti privi di stipendio per tre mesi creando una situazione che non si può avallare”. Soddisfazione anche da parte del Sindaco di Capri Marino Lembo e dagli altri membri che hanno partecipato alla mattinata di intermediazione alla presenza dei vertici dell’azienda ATC, che già mercoledì aveva comunicato al Prefetto, ai Sindaci ed ai Sindacati il pagamento in corso delle retribuzioni ai dipendenti e aveva già chiesto la ripresa del servizio per la giornata di oggi. Hanno esultato per la vittoria i dipendenti dell’azienda unitamente ai loro rappresentanti sindacali Marco Sansone, Adolfo Vallini e Francesco Chierchia per il traguardo raggiunto in sole 24 ore mettendo fine ad una situazione di stallo e di tensione che poteva durare più a lungo. “Il risultato ottenuto oggi, ha dichiarato Vallini, è l’ennesima dimostrazione che solo la lotta paga facendoci raggiungere l’obiettivo dell’immediato versamento degli stipendi arretrati e dei ticket ai dipendenti. Inoltre, continuano i sindacalisti, siamo soddisfatti che l’amministratore unico ha ufficializzato che nei prossimi giorni convocherà i lavoratori stagionali per il pagamento del trattamento di fine rapporto relativamente alla stagione estiva”. A conclusione della mattinata il servizio è stato immediatamente ripreso mettendo fine ai disagi in particolare per quegli isolani che risiedono a Marina Grande ed Anacapri, raggiungibili solo a mezzo bus essendo la funicolare ferma per motivi di manutenzione. Infine i Sindacati hanno deciso di chiedere ed ottenuto l’impegno di un tavolo permanente sul trasporto pubblico locale a Capri in previsione della prossima stagione turistica.

