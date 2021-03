Capri, al via la vaccinazione per i settantenni: è la terza fase

Covid-19: nell’isola azzurra si passa alla terza fase dei vaccini. I sindaci dei due Comuni hanno fatto affliggere nelle loro bacheche ufficiali che domenica 28 marzo e lunedì 29 marzo a partire dalle ore 9 sino alle 16 ininterrottamente inizia la vaccinazione per i cittadini residenti compresi nella fascia d’età che va dai 70 ai 79 anni. Insieme ai settantenni si vaccineranno anche i pazienti fragili e quelli affetti da disabilità. E’ necessario per essere sottoposti a vaccino di essere iscritti nella piattaforma regionale.

Le vaccinazioni, come avvenuto già per gli ultraottantenni, si terrà per i residenti nel comune di Capri nella tendostruttura San Costanzo di Palazzo a Mare che è stata destinata a sede vaccinale per tutto il periodo utile. Nel Comune di Anacapri invece anche per i settantenni la sede vaccinale restano le strutture del Centro Multimediale Mario Cacace nel cuore del centro abitato.

Per i cittadini che risiedono nel Comune di Capri invece anche questa volta il Comune ha predisposto un servizio di navetta con bus privati che partiranno da Piazza Strina, a pochi metri dalla famosa piazzetta, mentre un servizio di Carrellini elettrici dei servizi sociali del Comune è stato predisposto per trasferire gli abitanti delle zone alte e delle zone interne unicamente pedonali che hanno problemi di deambulazione sino al parcheggio dove ad attenderli ci sarà il servizio navetta. Per prenotare il servizio di trasporto è stato attivato un numero speciale unitamente all’assistenza e sarà effettuato dai volontari della Protezione Civile.