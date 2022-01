Capri: traghetto spinto dal vento sul pontile galleggiante, ​tragedia sfiorata

Vento a raffiche e mare agitato hanno caratterizzato la seconda domenica del nuovo anno a Capri. Nell’isola quasi deserta oggi pomeriggio si è verificato anche il primo incidente dell’anno che poteva avere un brutto epilogo a causa del forte vento di ponente che ha superato la potenza di venti nodi. Una tempesta improvvisa che si è scatenata dopo le 15 in corrispondenza della partenza del traghetto veloce della Caremar isola di Capri che stava per mollare gli ormeggi per la partenza per Napoli delle 15.35.

Mentre il traghetto stava per lasciare il molo di attracco con 57 passeggeri e l’equipaggio a bordo, una raffica più potente delle altre ha provocato l’impatto della motonave con la banchina galleggiante mobile dove ormeggiano le piccole imbarcazioni durante l’estate. Fortunatamente, viste le condizioni del tempo, nessuno transitava lungo il pontile ed il tempestivo intervento della Guardia Costiera e degli ormeggiatori ha evitato che l’incidente potesse avere conseguenze più dannose. Infatti, non avendo il traghetto riportato nessun danno, è stato in stato in grado di effettuare regolarmente la corsa per Napoli con direzione Calata di Massa garantendo anche le successive corse che sono previste dall’odierna scaletta oraria.