Anacapri, volontari ripuliscono l’area sotto la grotta della Madonnina

Ieri mattina si è tenuta un’azione ecologica di cinque volontari della parrocchia di S. Sofia di Anacapri, mobilitatisi per la pulizia della scarpata sotto la grotta della Madonnina di Lourdes, situata lungo la strada provinciale che collega Capri con Anacapri. Un intervento fortemente voluto dal custode della grotta e del giardino dove è posizionata la scultura sacra, una riproduzione della Madonna di Lourdes.



I cinque volontari di Anacapri, armati di sacchi, triciclo e corde di arrampicata, con una sensibilità spiccata per il verde pubblico e le zone di interesse storico e religioso dell’isola, Salvatore, Vincenzo, Guglielmo, Sergio e Giuliano, nel corso della giornata di ieri si sono adoperati per la pulizia della scarpata sotto la grotta, nel valico che divide i due comuni di Capri e di Anacapri, dove è situata la chiesetta di Sant’Antonio. Dopo aver effettuato l’intervento i cinque volontari hanno informato Don Marino, il parroco di Anacapri, del loro intervento per lanella zona della grotta della Madonnina, manifestando l’intento di avviare un programma fattivo con le associazioni votate all’ecologia, coinvolgendo i giovani dei due comuni dell’isola, per far si che si attui a breve un piano di pulizia di tutta la strada provinciale che collega Capri con Anacapri, dove sono stati abbandonati rifiuti di vario genere. Nell’intervento di ieri i sacchi di rifiuti sono stati raccolti dall’Anacapri Servizi che si occuperà del loro smaltimento.

Ha dichiarato Don Marino: “ringrazio personalmente i volontari ed in primis Salvatore, il custode della grotta della Madonnina, per essersi adoperati a riportare bellezza in uno degli angoli più suggestivi della nostra isola. L’impegno di queste persone in prossimità della giornata mondiale del malato che si celebra proprio a Lourdes e nei vari paesi dove si tiene vivo il culto della Madonna, ogni 11 Febbraio, ha un significato particolare, perché ci induce a riporre più attenzione proprio a questi luoghi come la grotta della Madonnina e il suo parco.” Conclude Don Marino : “Ho avuto modo di parlare anche con il sindaco di Capri, Marino Lembo, in merito all’intervento dei volontari, il quale mi ha dato la massima disponibilità nel dare seguito ad ulteriori iniziative con la collaborazione delle istituzioni e delle associazioni legate alla tutela del territorio per fare in modo che tutta la strada provinciale tra Caprie Anacapri possa essere ripulita e maggiormente preservata.”

