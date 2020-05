Napoli, fugge all'alt e tenta di speronare l'auto dei carabinieri: arrestato

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli hanno arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale C.T., 51enne di Afragola. I militari, durante un servizio nel quartiere Ponticelli, hanno notato l’uomo a bordo di un’auto e, alla loro vista, ha cambiato repentinamente il senso di marcia cercando di dileguarsi nelle strade limitrofe. Ne è nato un inseguimento e il 51enne si è reso protagonista di manovre pericolose e sorpassi azzardati tentando addirittura di speronare l’auto dei carabinieri che sono riusciti a bloccarlo. Sceso dall’auto, l’uomo ha aggredito i Carabinieri ed è stato arrestato. il 51enne - condotto nelle camere di sicurezza e in attesa di giudizio - è stato anche sanzionato per le violazioni in materia covid. © RIPRODUZIONE RISERVATA