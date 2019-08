Domenica 11 Agosto 2019, 14:12

Giugliano. Carabiniere libero dal servizio salva un 75enne che stava annegando. È quanto successo questa mattina in uno stabilimento balneare del Giuglianese dove il maresciallo dei carabinieri Domenico Mallardo in forza alla Compagnia di Aversa era al mare con la famiglia. All'improvviso, mentre era in acqua, ha visto una persona anziana in difficoltà per il mare mosso. Immediatamente lo ha messo in salvo. L'anziano, infatti, era stato colto da malore e travolto dalle onde. Una volta portato l'uomo a riva sono immediatamente giunti i medici del 118. Per fortuna l'uomo si è ripreso ed è stato trasportato in ospedale per degli accertamenti clinici.