Carabiniere napoletano ucciso a Roma, la disperazione della moglie: ​«Me lo hanno ammazzato»

Venerdì 26 Luglio 2019, 13:58

«Me lo hanno ammazzato». Straziata dalle lacrime la moglie del carabiniere ucciso sfoga la sua disperazione fuori dalla camera mortuaria del Santo Spirito a Roma. «Lei viveva per lui, è una tragedia», racconta un amico in lacrime. «Ancora non ci posso credere», ripete un fratello della vittima. Presenti fuori la camera mortuaria dell'ospedale romano almeno 100 tra amici e parenti arrivati dalla Campania, regione d'origine di Mario Rega Cerciello.