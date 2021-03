Ex carabiniere scomparso, ricerche in tutta Mugnano: «Ha lasciato un biglietto»

Ore d'ansia a Mugnano. Dal tardo pomeriggio di ieri, in via Mugnano-Melito, è in corso una vasta operazione dei carabinieri. Tantissime volanti impiegate sul territorio e almeno due unità cinofile in campo. I militari hanno perlustrato case e persino l'impianto attiguo all'acquedotto cittadino.

I carabinieri sono alla ricerca di un ex militare dell'Arma scomparso da ieri mattina, intorno alle 7, facendo perdere le proprie tracce. L’uomo, 58 anni, di recente congedato dall’Arma, ha lasciato un biglietto ai suoi familiari. Le ricerche proseguono.

L'ex carabiniere allontanatosi nella giornata di ieri, a quanto si apprende, era finito nei mesi scorsi al centro di un'inchiesta giudiziaria per vicende relative al comune di Sant'Antimo.

