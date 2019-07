Carabiniere ucciso, migliaia in fila per l'ultimo saluto: «Punizione esemplare, no alla pena di morte»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 29 Luglio 2019, 07:30

Inviato a RomaLa fila comincia a formarsi già alle due del pomeriggio, in largo anticipo. Centinaia di persone, da via Dell'Arco del Monte per via dei Giubbinari fino alla piazza del Monte di pietà. Giovani, anziani, immigrati di colore, famiglie con bambini in carrozzina tutti in coda per rendere omaggio a Mario Cerciello Rega, il vice brigadiere ucciso a coltellate dal diciannovenne americano Elder Finnegan Lee. Tutti in silenzio, composti, in attesa di entrare nella camera ardente allestita nella cappella a piano terra del palazzo del Monte di pietà, sede del Consiglio di Stato.