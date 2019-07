Carabiniere ucciso, lo sfogo della vedova con Salvini: «Tutelate noi, non quei due killer»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 30 Luglio 2019, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 30-07-2019 07:26

SOMMA VESUVIANA - La portiera della berlina si apre. Davanti c'è il carro funebre. Che aspetta. Gli applausi si sono consumati, i palloncini bianchi già volati in aria. Matteo Salvini, inseguito dal solito codazzo di telecamere e cronisti, poco prima di andarsene si era fatto perentorio: «Prima di partire voglio salutare, la moglie, i fratelli, la famiglia». Inutile specificare di chi. E allora così eccoci qui. In mezzo a questa piazza Italia, frastornata da telecamere, lacrime, divise, sudore, partecipazione e perché. La portiera dell'auto dove è accasciata Rosa Maria si apre quanto basta per favorire la comunicazione. Non c'è bisogno di presentazioni.