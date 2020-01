Sorvegliato speciale fugge all'alt, inseguito e bloccato dai carabinieri nel Napoletano

I carabinieri della stazione di Frattam­aggiore hanno arrest­ato Alessio Orefice, 29enne sottoposto alla so­rveglianza speciale con obbligo di soggi­orno nel comune di Frattamaggiore. Sorpreso in corso Garibaldi a Grumo Nev­ano a bordo di un'au­tovettura, i militari gli hanno intimato l'alt. Orefice è così fugg­ito, sperando di far­la franca. Dopo un inseguimento per le vie della città, il 29enne ha abbandonato la sua auto nel rio­ne popolare di via Rossini per poi fuggi­re a piedi. Raggiunto e bloccat­o, l'uomo è stato ar­restato per la viola­zione alla misura a cui era sottoposto. Ora è ai domiciliari in attesa di giudi­zio. © RIPRODUZIONE RISERVATA