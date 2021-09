Carabinieri, il comandante della compagnia di Sorrento Ivan Iannucci promosso maggiore

Per la prima volta dalla sua istituzione, la compagnia dei carabinieri di Sorrento, che opera sul territorio da Vico Equense a Massa Lubrense, con Capri e Anacapri, guidata da un ufficiale di grado superiore. Il capitano Ivan Iannucci, infatti, è stato promosso maggiore.

Esperto in strategie anticrime, già ufficiale addetto alla sezione di Genova del Ros, Ivan Iannucci, 35 anni, laziale di Sora, in provincia di Frosinone, laureato in Giirisprudenza e Scienze per la sicurezza interna ed esterna, è comandante della compagnia di Sorrento, che coordina un comprensorio di otto comuni, con una popolazione complessiva di 96mila abitanti, dal mese di settembre 2019, quando è subentrato al capitano Marco La Rovere. Allievo del 188mo Corso Fedeltà presso l'Accademia militare di Modena, abilitato anche alla professione forense, nello scorso mese di maggio è stato nominato dal prefetto di Napoli quale membro della Commissione di indagine per l'accesso presso il Comune di Castellammare di Stabia. Nel suo curriculum professionale anche il ruolo di istruttore di Tecniche investigative della Repubblica di Gibuti.