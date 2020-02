Carabinieri, il generale Fischione al vertice Comando Interregionale: subentra a Tomasone

Questa mattina si è tenuta a Napoli la cerimonia per l'avvicendamento al vertice del Comando Interregionale Carabinieri «Ogaden». Al Generale di Corpo d'Armata Vittorio Tomasone subentra il Generale Adolfo Fischione. Il Generale Tomasone lascia, dopo quasi 50 anni di vita militare, di cui 21 mesi trascorsi al Comando dell'Interregionale «Ogaden», il servizio attivo nell'Arma.



Alla cerimonia, svoltasi di fronte ad un reparto di formazione schierato in armi nella storica caserma «Salvo D'Acquisto», insieme alla bandiera di Guerra e alla Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri «Campania», hanno presenziato il Comandante Generale dell'Arma, Generale di Corpo d'Armata Giovanni Nistri, e numerose autorità religiose, civili e militari del capoluogo. Era presente, inoltre, una folta rappresentanza di Carabinieri dei reparti territoriali e specializzati operanti nelle aree poste sotto la responsabilità ell'Interregionale «Ogaden», nonché delegati degli organi della Rappresentanza Militare, orfani e familiari di vittime del dovere, commilitoni in congedo, Associazioni combattentistiche e d'Arma.



Nelle ore che hanno preceduto la cerimonia, il Generale Tomasone ha reso onore al Vice Brigadiere Salvo D'Acquisto, medaglia d'Oro al Valor Militare «alla memoria», deponendo un cuscino di fiori sulla tomba dell'Eroe nella Basilica di Santa Chiara. Nel corso del saluto di commiato il Generale Tomasone ha prima di tutto rivolto un pensiero commosso a chi ha sacrificato la propria vita per l'Arma e per il nostro amato Paese, ai tanti commilitoni feriti in servizio e a tutte le famiglie colpite nei loro affetti. Di seguito ha ringraziato tutti i Carabinieri dell' «Ogaden» per l'impegno, la professionalità e la dedizione quotidianamente profusi a favore delle comunità locali e per gli importanti risultati ottenuti nell'azione di prevenzione e repressione di ogni forma di illegalità.



A sua volta, il Generale Fischione ha espresso soddisfazione per l'alta carica conferitagli, assicurando il massimo impegno al fine di esaltare ulteriormente l'attività dell'Arma dei Carabinieri nelle Regioni Campania, Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia.

