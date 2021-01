Nel Vesuviano controlli straordinari: lotta al contrabbando di sigarette e un arrestato per furti in appartamento

I Carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata insieme ai militari del Reggimento Campania e del Nucleo Cinofili di Sarno hanno effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio dei comuni di Boscoreale, Ottaviano e San Giuseppe Vesuviano.

APPROFONDIMENTI I CONTROLLI Rifiuti, sequestrate nel Napoletano3 tonnelate arrivate dalla... I CONTROLLI Melito, si fingono operai per sfuggirealla cattura: presi 3 pusher...



Per tutto il pomeriggio di ieri sono stati effettuati posti di controllo rafforzati nelle aree a maggiore incidenza criminale, nonché nelle zone urbane di maggior transito di veicoli e persone.



Con l’aiuto delle unità cinofile sono state inoltre eseguite diverse perquisizioni.

Un 53enne è stato arrestato e condotto al carcere di Poggioreale in forza a un provvedimento emesso dal tribunale di torre Annunziata. L’uomo dovrà rispondere di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti. Il 53enne nel 2018 si era reso autore di numerosi furti in appartamenti di Boscoreale, Striano e dell’agro nocerino-sarnese.

Lotta al contrabbando di sigarette. Una 74enne, già nota alle forze dell'ordine, è stata denunciata per contrabbando di tabacchi dopo essere stata sorpresa in possesso di 230 pacchetti di sigarette multimarca, per un peso complessivo di 2 chili. Le bionde erano stipate nell’abitazione della donna.



Incisiva l’azione di contrasto in materia di reati ambientali: nell’ambito di un controllo ad un opificio, i carabinieri hanno accertato che l’azienda fosse completamente abusiva. Il relativo gestore, un 44enne, è stato denunciato per smaltimento illecito di rifiuti, scarico non autorizzato di acque reflue ed emissioni non autorizzate di polveri di lavorazione in atmosfera. 46 le persone controllate e 29 i veicoli. 8 le sanzioni elevate ai sensi del Codice della Strada

© RIPRODUZIONE RISERVATA