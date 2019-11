I carabinieri della stazione di Nola stavano svolgendo un servizio di pattuglia durante il quale hanno fermato un uomo per controllare se avesse i documenti in regola. L’uomo, un 73enne incensurato di nocera inferiore, stava guidando con la patente scaduta e quando si è visto scoperto ha provato a corrompere i carabinieri offrendo 50 euro per non essere contravvenzionato. è stato invece multato e anche arrestato per istigazione alla corruzione. adesso è ai domiciliari. © RIPRODUZIONE RISERVATA