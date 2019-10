I carabinieri della stazione di Marigliano hanno denunciato per detenzione illegale di tabacchi e lavorati esteri due uomini di mariglianella di 60 e 47 anni. una perquisizione eseguita all’interno del magazzino a loro in uso ha permesso di trovare 302 pacchetti di sigarette di contrabbando, in totale 6 chili. I pacchetti sono stati sequestrate e saranno distrutti.

Domenica 13 Ottobre 2019, 15:18

