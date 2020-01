Ladri inseguiti per le strade del paese nel Napoletano: fermati prima del colpo

Un inseguimento per le strade del paese. E’ quello dei carabinieri della stazione di Cicciano che la scorsa serata hanno fermato alla fine di via Caserta, nella zona dello stadio comunale "Magnotti", un’utilitaria con tre uomini a bordo. La vettura era stata segnalata poco prima come “sospetta” da alcuni cittadini in via Clanio, nella parte Nord della ex città della pasta. Quando i militari sono arrivati in zona, l’auto del terzetto è partita a folle velocità per le strade del paese, ma i carabinieri dopo una lunga rincorsa sono riusciti a bloccare i tre. Durante la perquisizione dei militari sono spuntati un passamontagna e una pistola giocattolo, elementi che hanno fatto pensare a una rapina organizzata e da realizzare a breve. I tre, due di Cicciano e uno di Nola, sono stati denunciati. © RIPRODUZIONE RISERVATA