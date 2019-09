Carabinieri, cambio della guardia alla caserma di Torre Annunziata: il nuovo comandante è il ​tenente colonnello Francesco Novi

Mercoledì 11 Settembre 2019, 10:17 - Ultimo aggiornamento: 11-09-2019 10:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il tenente colonnello Filippo Melchiorre lascia il comando del gruppo carabinieri di Torre Annunziata per assumere quello di comandante della scuola allievi carabinieri di Roma, dopo tre anni di intenso lavoro caratterizzati da «importanti risultati operativi». L'ufficiale è stato sostituito dal tenente colonnello Francesco Novi, 42 anni, proveniente dai corsi della scuola militare Nunziatella, dell'Accademia militare di Modena e della scuola ufficiali carabinieri di Roma.Laureato in Giurisprudenza e in Scienze della sicurezza interna ed esterna, ha ricoperto l'incarico di comandante del nucleo operativo della compagnia di Roma Trionfale, di comandante della compagnia di Alghero, della compagnia allievi ufficiali dell'Accademia militare e della compagnia Milano-Duomo. Negli ultimi anni è stato capo sezione presso l'ufficio personale ufficiali del comando generale dell'Arma.