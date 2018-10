Venerdì 12 Ottobre 2018, 14:31 - Ultimo aggiornamento: 12-10-2018 15:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri della compagnia di Poggioreale hanno arrestato il 27enne Carmine Raia al culmine di irruzione nella sua casa in via Colonnello Lahalle effettuato dopo aver disattivato un sistema di videosorveglianza che aveva installato per cautelarsi da eventuali «visite indesiderate». La perquisizione del suo domicilio ha portato al rinvenimento e sequestro di 350 grammi di cocaina che teneva nascosti nel suo armadio in camera insieme a un bilancino elettronico di precisione, trenta bustine trasparenti per il confezionamento in dosi per lo spaccio al dettaglio e 29 cartucce per armi semiautomatiche calibro 9. Trovata e sequestrata anche la somma di 150 euro in banconote di vario taglio ritenuta provento di attività illecita. Il 27enne è stato portato nel carcere di Poggioreale.