Nuova raffica di controlli nel Vesuviano: 17 multe, arrestato contrabbandiere

Proseguono i servizi di controllo del territorio dei carabinieri della compagnia di Torre del Greco nei comuni del Vesuviano. A San Giorgio a Cremano un 35enne e un 20enne sono stati denunciati per guida in stato d'ebbrezza e guida senza patente mentre due giovani, assuntori di stupefacenti, sono stati segnalati alla prefettura. Nel corso del servizio sono state elevate 17 contravvenzioni al codice della strada per guida senza patente, senza casco, con revisione scaduta o senza copertura assicurativa, ritirate tre carte di circolazione e tre patenti mentre 10 mezzi sono stati sottoposti a fermo o sequestro amministrativo. Portici i militari della locale stazione hanno arrestato un 65enne del luogo trovato in possesso di 10 chili di sigarette di contrabbando. L'uomo è stato rinchiuso nel carcere di Poggioreale.