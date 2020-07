Napoli, in casa pistole a salve e una katana: marito e moglie denunciati

Oltre 190 persone e 71 veicoli controllati, numerose contravvenzioni al codice della strada notificate (tra queste, 5 automobilisti sono stati sorpresi alla guida di auto senza copertura assicurativa, altrettanti motociclisti circolavano senza casco in sella a scooter).È il bilancio dell'attività di controllo del territorio dei carabinieri del Comando provinciale di Napoli nell'area del quartiere di San Giovanni a Teduccio. Sono stati impegnati i militari della Compagnia di Napoli Poggioreale supportati da quelli del Reggimento Campania, del Nucleo cinofili di Sarno e del NAS partenopeo. Due le persone denunciate per detenzione abusiva di armi: marito e moglie - l'uomo già agli arresti domiciliari - detenevano nella loro abitazione 1 katana con una lama di 30 centimetri, 1 pistola a salve marca «Police» calibro 8 sprovvista del tappo rosso, 1 pistola a salve «Gap» calibro 8 con caricatore e 1 pistola Bruni calibro 8 a salve. Trentadue le munizioni rinvenute e sequestrate dello stesso calibro. Tre i detenuti ai domiciliari controllati e sorpresi fuori dalle loro abitazioni. Tutti denunciati, dovranno rispondere di evasione. Controlli estesi anche alle attività commerciali. È stata sanzionata una macelleria il cui deposito è stato trovato in condizioni igienico-sanitarie carenti. Al magazzino sono stati posti i sigilli. Due gli assuntori di droga segnalati alla Prefettura: il primo nascondeva nelle tasche 0,26 grammi di hashish, il secondo deteneva in casa 2 piante di marijuana. I controlli continueranno nei prossimi giorni.

