Tenta estorsione a imprenditore durante il lockdown: arrestato nel Napoletano

Nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, i Carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Napoli, nei confronti di Giuseppe Turco, 45enne di Villaricca, considerato attiguo al clan camorristico denominato De Rosa, operante su Qualiano e comuni limitrofi.

L’uomo è ritenuto gravemente indiziato di una tentata estorsione continuata ai danni di un commerciante della zona a cui, evocando il nome dei “compagni”, aveva formulato diverse richieste di denaro.

Dall’inizio dello scorso mese di maggio, Turco aveva più volte avvicinato il commerciante impegnato nei lavori di ristrutturazione per aprire la sua attività, invitandolo a “farsi vedere” per regolarizzare la sua posizione e transitando quotidianamente, con fare intimidatorio, davanti all’esercizio. A quel punto, però, l’imprenditore, non potendone più, ha trovato il coraggio di rivolgersi ai carabinieri.

