Tornano i Carabinieri nell’istituto Andrea Doria di Fuorigrotta a Napoli, dove, da questa mattina, è in atto una nuova protesta dei genitori. Le aule per disabili - ritenute non idonee - e le ripetute assenze dei docenti, più volte segnalate alla dirigente, hanno scatenato l’ira delle mamme che hanno richiesto l’intervento dei militari.



«Mio figlio - dichiara Tabida - viene tenuto da tempo in questa palestra in cui però non riesce a muoversi. La sua carrozzina non gli consente alcun movimento ed anche per andare al bagno è costretto a far spostare tutti i suoi compagni di banco. Non c’è spazio e come se non bastasse anche le condizioni di umidità peggiorano la situazione. Abbiamo chiesto più volte di spostarlo in un luogo più idoneo ma non abbiamo mai avuto risposta dalla dirigenza».

Per questo motivo e per protestare rispetto alle assenze di alcune docenti, i genitori dei piccoli alunni hanno deciso di rivolgersi ai Carabinieri a cui, nel corso di questa giornata, sottoporranno un esposto.

LEGGI ANCHE Metro linea 1, a Napoli nuovo guasto e treni fermi su tutta la tratta

«La mancanza delle maestre crea non pochi problemi - afferma Alfredo - ai nostri figli. Non riescono a seguire il programma e non riescono ad impegnarsi. Questo accade anche a casa, perché hanno sempre l’incertezza di non trovare le proprie insegnanti il giorno dopo. Dopo i tentativi di confronto con la dirigente abbiamo ritenuto opportuno esporre il nostro malcontento ai Carabinieri. Adesso speriamo di poter cambiare in meglio la quotidianità dei nostri bambini».

Nonostante le proteste ed i tentativi di interlocuzione, non è stato possibile avere risposte dalla dirigente scolastica, a cui è stata chiesta un replica ufficiale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA