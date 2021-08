Carabinieri, nuova sfida per Tessitore: ​andrà a San Benedetto del Tronto

Il capitano Francesco Tessitore, già comandante della tenenza carabinieri e nucleo operativo radiomobile di Marano, dopo due anni di servizio trascorsi al comando della 2° compagnia allievi carabinieri di Reggio Calabria, come comandante/insegnante, lascia l’incarico per assumere il comando della compagnia carabinieri di San Benedetto del Tronto, dove ad attenderlo ci sarà una importante realtà turistica e allo stesso tempo un delicato contesto operativo in cui non mancano fenomeni di crimine predatorio.

Originario della provincia di Caserta, sposato e padre di due figli, Tessitore, 45 anni, vanta una lunga esperienza di servizio nell’Arma dei carabinieri ed una profonda conoscenza della realtà napoletana, essendovi giunto nel 1995, quale addetto alla stazione di Napoli-Marianella, dove ha tratto i primi insegnamenti, accumulando un prezioso bagaglio di esperienze. A Reggio Calabria, come a Marano, si è fatto molto apprezzare per il grande senso di umanità, la dedizione al servizio e l'incondizionata disponibilità a fronteggiare tutte le esigenze istituzionali e quelle della collettività, qualità umane e professionali. Doti che porterà a San Benedetto del Tronto.