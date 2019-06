CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 22 Giugno 2019, 08:33

Rischio linciaggio per un borseggiatore pendolare, terrore dei turisti degli Scavi che si spostano in Circumvesuviana. Un gruppo di turisti spagnoli, testimoni del furto di un cellulare avvenuto alla stazione di Pompei-Villa dei Misteri, hanno circondato il pregiudicato, S. M. 56enne di Portici, lo hanno insultato e preso a calci. L'uomo è stato salvato in extremis, da un sicuro linciaggio, dal carabinieri impegnato nei controlli straordinari della stazione Circum.CIRCONDATOIl borseggiatore, che secondo gli inquirenti agirebbe sempre sulla tratta Napoli-Sorrento, approfittando dell'affollamento della stazione degli Scavi, in considerazione dell'alta stagione turistica, si è intrufolato tra un gruppetto di turisti italiani in attesa del treno per Napoli - riuscendo a sfilare il cellulare dal taschino della camicia di uno di loro.Alla scena hanno assistito dei turisti spagnoli che hanno urlato chiedendo aiuto al militare dell'Arma in organico al posto fisso del Parco Archeologico - che si trovava sul marciapiede del binario opposto. Una manciata di secondi - tanto il tempo impiegato dal carabinieri per attraversare i binari - terribili per il ladro, che si è visto accerchiato, insultato e preso a calci. Alla vista della divisa, l'uomo ha confessato tutto ed ha consegnato il cellulare al militare, pur di essere arrestato e messo in salvo. Il militare ha così tratto in arresto il borseggiatore tra gli applausi dei turisti e il telefonino è stato restituito alla vittima.